Hoe bedoel je vreemd. Het is moedwillig zo gegaan. Er is jaren vertraagd of helemaal geen onderzoek gedaan. Steeds maar weer onder op de stapel of terug in de la. Net als de laptop. En nu is besloten dat het het juiste moment is voor deze deal. Zodat men Hunter kan proberen buiten verder onderzoek te houden. De hoeveelheid bewijzen die zich tegen de familie Biden opstapelen gaan niet meer onder het tapijt geveegd kunnen worden. En Hunter is de spil in alle zaken dus een veroordeling nu moet hem beschermen tegen aanklachten in soortgelijke zaken van uit dezelfde bewijs bron. De laptop. Dit zijn puur de Democraten die hun spel spelen.