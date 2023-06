Kijk, darten is een denksport. Sjoelen is een topsport. Maar dít is het allebei. Bovenstaand ziet u topdenksporter en algeheel fenomeen Max Park die het voormalige record uit november 2018 van 3,475 seconden achter zich laat. Nou, dan kan je dingen hoor. Of in ieder geval een ding: Rubiks kubussen oplossen en snel ook. En daarmee schaart Max Park zich onder de groten: winnaars. De sport is ver gekomen trouwens, in 1982 stond het record nog op 22,95 seconden en in 2003 op 16,71 seconden.

Maar éígenlijk: 2,984

Het vorige record uit 2018 door extreem trage denker Yusheng Du: 3,475 seconden