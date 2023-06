Richard de Mos is gemeenteraadslid van Hart voor Den Haag, zit namens BVNL in het Hoogheemraadschap Delfland en is persvoorlichter van de partij van Wybren van Haga in de Tweede Kamer. De sympathieke Hagenees, vriend van de show, werd recentelijk glansrijk vrijgesproken van corruptie. De komende weken gaat de Haagse oud-wethouder samen met voormalig minister Bruno Bruins (VVD) in kaart brengen hoe de Haagse raad verder moet. Hart voor Den Haag is tevreden met Bruins. 'Daar kunnen wij mee uit de voeten', zegt De Mos. 'De inzet voor Hart voor Den Haag is duidelijk: ‘De winnaar van de verkiezingen in 2022, die op oneigenlijke gronden eerst uit het college werd gezet en na de verkiezingswinst werd uitgesloten van coalitie-deelname moet terug in het college.' Ook burgemeester Jan van Zanen is tevreden. 'Ik ben ervan overtuigd dat we met de aanstelling van deze gespreksleider een stap vooruit kunnen maken', zegt hij. Iedereen is immers gebaat bij goede verhoudingen en duidelijkheid. Dat is in het belang voor het onderling vertrouwen, maar vooral voor de inwoners van onze mooie stad.'

De Mos is een druk baasje, maar stelt het niet lastig te vinden om via zijn eigen adviesbureau De Mos & Partners persvoorlichter en volksvertegenwoordiger tegelijk te zijn. “Door deze combinatie kan ik veel problemen tegelijkertijd signaleren en vervolgens proberen op te lossen. Ik ken veel ondernemers in Den Haag die mij lokaal door dik en dun steunen, maar die landelijk bij de club van Van Haga uitkomen. Wybren zet zich echt in voor de ondernemers, zowel uit het midden- en kleinbedrijf, als voor zzp-ers. Tijdens de coronacrisis was hij zo’n beetje de enige politicus die zag dat ondernemers het mes op de keel werd gezet. Denk maar aan ondernemers uit de kermis- en evenementenbranche, de kappers en de horeca. Nu tijdens de energiecrisis vindt Wybren ook dat bakkers, slagers en andere groot energieverbruikers niet het kind van de rekening moeten worden. Het zijn ondermeer deze argumenten die mij voor Wybren hebben doen kiezen. Een man die met niks geboren werd in de Haagse Schilderswijk en door hard te werken succesvol is geworden. Daar heb ik diep respect voor.“

De Mos stelt dat Wybren wellicht wat rechtser is dan hijzelf, maar dat juist de combinatie een hele mooie is.

“Ik groeide op met de PvdA, die toen nog voor de arbeidersklasse stond. Mensen zullen dan wellicht denken dat ik wat linkser ben, maar ikzelf vind dat je problemen niet links of rechts moet aanvliegen, maar gewoon moet oplossen!’.

Van Haga zelf vindt dat hij economisch rechts is: “Een kleine overheid, ondernemers faciliteren, over het algemeen veel minder ambtenaren en lagere lasten. Landelijk zijn dat standpunten waar Richard zich ook in kan vinden. Medisch ethisch vinden we elkaar ook, we zijn progressief rechts. Dus we geloven in vrijheid. Of het nu gaat over de vrijheid van meningsuiting, het homohuwelijk, abortus, euthanasie. Laat iedereen lekker zelf bedenken wat ‘ie doet. We hebben, en dat zeggen we met respect naar anderen, unieke standpunten, in vergelijking met andere ‘rechtse’ partijen. De PVV is gewoon een kneiterlinkse SP-partij met een scherp anti-immigratiestandpunt, Forum zit net als de SGP in de rechts-religieuze conservatieve hoek wat de economie betreft, maar dat religieus conservatieve hebben Richard en ik totaal niet. Met de BBB botsten we over stikstof. Zij erkennen het stikstofprobleem, dat willen ze oplossen. Niet in 2030 maar in 2035. Geen boeren gedwongen uitkopen maar vrijwillig. Sorry hoor, maar als je er echt technisch naar kijkt, is er geen stikstofprobleem. Het is een administratief, bureaucratisch ambtelijk probleem. Gewoon mee stoppen, wegwezen. Caroline wil een groot asielzoekerscentrum van Lelystad Airport maken want er is een opvangcrisis, maar geen asielcrisis. Wij zeggen: een asielstop, stoppen met de bouw van nieuwe asielwalhalla’s, geen dwang en en drangwet en asielzoekers die overlast veroorzaken sturen we met pek en veren het land uit.”

De Mos: “Jan Latten, oud hoofddemograaf van het CBS, is pas gaan praten toen hij daar weg was, die zegt nu gewoon: ‘Het is vijf voor twaalf. In de grote steden is het al 5 over 12, met al die etnische spanningen.’ De leefbaarheidsproblemen zijn gigantisch, de sociale cohesie is verdwenen. 200.000 mensen bij de voedselbank en dan durft Rutte te roepen dat we zo’n gaaf land zijn. En dan verwijst hij naar de adviesraad die zich over migratie gaat buigen. Politiek verslaggever Ron Fresen had laatst over weer een nieuwe werkgroep die D66 Den Haag wil over het herstel van het vertrouwen in de Haagse gemeenteraad. Fresen zei: een werkgroep richt je op als je er politiek niet uitkomt en geen besluiten durft te nemen. Dan wordt er gezegd: ‘De VVD is een echte ondernemerspartij. Nou, je zal maar MKB’er zijn zeg. Of ZZP’er…deze groep wordt met regeldrift en lastenverzwaringen keihard de bijstand ingejaagd.”

Van Haga: “Ik heb laatst tijdens een debat direct aan Rutte gevraagd: ‘Mark, wil jij zo herinnerd worden? Je hebt heel Nederland in een crisis gestort. Je hebt het land weggeven.’ Het Nederland waarin wij zijn opgegroeid is kapot en doodziek, of je nou naar arbeidsrecht kijkt, het afpakken van de pensioenen, de hoax die stikstof heet, het uitroken van boeren, de woningmarkt waar geen huis te krijgen is, de zorg waar je een nummer bent of de lasten die alsmaar stijgen. Denk alleen al aan je boodschappen en je energierekening. Dat hele verkiezingsprogramma van de VVD is in theorie en op papier prima. Bij asiel staat: we voeren een asielstop in. We gaan het vluchtelingenverdrag van 1951 opzeggen, we gaan veilige-landers uitzetten, de illegaliteit wordt strafbaar. De praktijk is: we zetten Eric van der Burg, bekend van zijn uitspraak ‘hoe meer asielzoekers, hoe beter’ op immigratie. Die man is gewoon niet capabel voor deze job. Van der Burg vindt het gewoon mooi dat iedereen hier zijn toevlucht wil zoeken. Dat Nederland een leuke melting pot wordt. Het enige dat we moeten doen, vindt Eric, is de opvang beter regelen. Ga dat maar eens uitleggen aan de mensen in Ter Apel die dag en nacht geterroriseerd worden door asielhooligans. Er is geen begin van daadwerkelijke visie bij die hele VVD te vinden. En dat is te danken aan Mark, want hij heeft altijd geroepen: ’Jongens, voor visie ga je naar de opticien.’ Voor hem is politiek een spel.”

De Mos: “Rutte is natuurlijk een briljant debater, maar als je naar zijn beleid gaat kijken, springen de tranen in je ogen. Jokkebrokken, de boel belazeren en nooit ergens een actieve herinnering aan. En dat mensen dat niet zien… Ongelofelijk! Sigrid Kaag bepaalt wat er gebeurt in dat land. Deze ijzeren tante dendert gewoon door, die weet precies dat het coalitie-akkoord is getekend omdat Mark de langstzittende premier van Nederland wilde worden en daarom alles heeft weggegeven. Het is in en in triest, Rutte ziet het als een spel maar het gaat om een land en om de mensen die er wonen. Die mensen betalen keihard de prijs.”

Van Haga: “Neem nou Defensie: Militairen zijn gezagsgetrouw, het maakt niet uit welke minister van Defensie ze hebben. Maar een eerste luitenant verdient 2700 euro per maand bruto. Daar kan een gezin niet van leven. Het hele militaire apparaat is uitgekleed, onze krijgsmacht past in de Amsterdam Arena. En nu is het leger onder commando van de Duitsers gebracht door Kajsa Ollongren die het verschil niet weet tussen een handgranaat en een ananas. Het is echt verschrikkelijk. De mannen en vrouwen die nog in het leger werken, zijn ouderwetse Nederlanders, ze zijn hardwerkend en gezagsgetrouw, die zul je niet openlijk horen klagen over Ollongren. Ze werken zich kapot voor een hongerloon, denken dat ze nog een keer beloond zullen worden, maar ze worden niet beloond. Ze worden uitgelachen. Ik vind dat misdadig, een absolute belediging dat je iemand als Ollongren minister van Defensie maakt. De eerste vraag aan haar was: weet u het verschil tussen een sergeant en een majoor? Wist ze niet. Geen idee. Ze ging zich inlezen, het handboek voor de soldaat doornemen. Een schande. Heb ik ook tegen Rutte gezegd in de Tweede Kamer: je speelt oorlogje, met je grote mond, voor een Oekraïense vlag Slava Ukraini roepen, maar zou je je je kinderen, als je die had, naar het oorlogsgebied sturen als soldaat? Zou je zelf willen sterven voor Oekraïne, Mark? Maar daar ging hij wijselijk niet op in. Er zijn 200.000 bedrijven die feitelijk technisch failliet zijn. Die hebben uitstel van betaling gekregen van de belastingen. In mijn huurportefeuille heb ik 3 kappers, die hebben allemaal rond de 30.000 corona-schuld. Hoeveel koppen moet je knippen voor dat bedrag? Allemaal mensen die geen BV hebben, die kunnen ze ook niet laten knappen. Dan ga je privé helemaal door het putje door die corona-schuld. Dat heeft de overheid heel handig gedaan. Je hoefde die steun pas na een aantal jaar terug te betalen. De belastingschuld mocht oplopen. De ellende veroorzaakt door een overheid die allerlei bizarre maatregelen nam die totaal niet nodig waren en geen wetenschappelijke grondslag hadden. De overheid neemt geen verantwoordelijkheid, roept dat die 200.000 bedrijven ‘zombiebedrijven’ waren, die ook zonder de corona niet hadden overleefd. Neem de horeca: eerst moesten ze hun pensioen opeten, toen de spaarcenten van de kinderen, soms werd het huis verhypotheekt. Nu moet de belasting worden betaald, en nu komt de grote klap. Ik hoop dat ze een paar dingen hebben ondergebracht in een BV, of op naam van hun vrouw gezet.”

De Mos staat met zijn partij Hart voor Den Haag volgens een peiling van Maurice de Hond tussen de 11 en 15 zetels. BVNL wordt landelijk standaard gepeild op 1 zetel.

“Je ziet heel vaak dat BVNL nu nog tweede keus is. We moeten er naar toe werken dat wij eerste keus gaan worden. 2 miljoen ondernemers gaan echt voelen dat dit kabinet niets voor ze doet. Een eenmalige proteststem gaat ze niet helpen, een constructieve partij als BVNL wél. Want al is Rutte nog 100 jaar premier, hij lost niks op, maakt het alleen maar erger. Hij wil een stempel in de geschiedenisboekjes zetten. Niets voor niets is hij historicus. Nederlanders houden echt wel van hun land, maar kiezen elke keer van die pannenkoeken die de boel kapot maken. De stakingsbereidheid in Nederland is nog steeds super laag, al zien we gelukkig steeds vaker demonstraties op Malieveld. Nu pas gaan Nederlanders echt de pijn voelen van de puinhopen van Rutte. Nu hebben mensen te weinig geld, kunnen de boodschappen niet meer betalen, hun verwarming niet meer aanzetten. Bijna iedere kerk in Den Haag is een voedselbank geworden.”

Van Haga: Door de stapeling van Hugo de Jonge’s maatregelen gaan de financiers en de bouwers weg. Die gaan lekker in Belgie en Duitsland aan de slag, daar kan je nog normaal werken. Mensen stemmen met hun voeten. We zitten met een totaal bouwinfarct. Er komt niets van de grond. De Jonge is alleen maar aan het kakelen. Rente omhoog, bouwkosten gestegen, de immigratie valt wat tegen, de regulering van de middenhuur, het De Jonge-effect. Box 3-verhaal van Marnix van Rij, afschaffing van de leegwaarderatio, verhogen van fictief rendement, verhogen van de belastingen daarop. Heel ondernemend Nederland, 800.000 man, heeft in box 3 hun pensioen geregeld. Een paar honderd miljard wordt daar weggeroofd. Iedereen is in blinde paniek.”

De Mos: “Je ziet het bij de grote bedrijven, VolkerWessels, Ballast Nedam, ze hebben het allemaal gezegd: we gaan niet meer investeren. Waarom zou je nog een appartement van 50m2 bouwen? Als je er vroeger 1500 euro voor kon krijgen en nu 900. Ander plaatje, kan niet meer. Bovendien: als je een box 3 portefeuille hebt, daar hield je vroeger 100.000 per jaar aan over, nu moet je 100.000 euro gaan betalen. Dan moet je als een debiel gaan verkopen, anders is het niet te doen. Iedereen is nu massaal zijn huurwoning aan het verkopen, dat worden koopwoningen en dan is de huurmarkt weg. Stel dat er hier in de markt 300 miljard euro aan ondernemerspensioenen gaat verdampen. Dat is nu al aan de gang. Dan komt de bank om de hoek kijken en zegt; ‘Goh, het is allemaal veel minder waard, je was voor 80 procent gefinancierd, de waarde is nu nog maar 50 procent.’ Terugbetalen kan je niet, dus gaan ze beslag leggen. Er komt een enorme tsunami aan faillissementen van ondernemers aan. De boeren zijn aan het vechten met de Rabobank. De Rabobank zegt: ‘Het stikstofbeleid gaat gewoon door, jullie land en boerderij is niks meer waard, wij financieren jullie niet meer.’ Dan zegt zo’n boer: ‘Kan ik nog ergens vrijwillig uitgekocht worden?’ Dat is echter niet vrijwillig. Het is een totalitair regime dat bezig is ondernemend Nederland kapot te maken. In de landbouwsector verdwijnen 700.000 banen, waar gaan die mensen dan naar toe, straks?”

Van Haga: “De energiecrisis is een zelfgecreëerde crisis. We waren soeverein, tot Eric Wiebes in 2017 besloot: we gaan naar NUON. De Groningers werden een beetje bang gemaakt. De zwaarste aardbeving in De Rijp, in 2012 of daaromtrent, was 3,6 op de Schaal van Richter. Dat is een voorbijrijdende vrachtwagen! Maar de Groningers hebben gelijk, eerst zijn ze verneukt omdat ze niet mee profiteerden van de gaswinning, toen kwamen scheuren in hun huizen die niet gerepareerd werden. Nu zit er nog steeds 500 miljard kubieke meter gas in de grond. 1000 miljard euro, en die laten we zitten, want de Groningers zijn zo bang. Dan gaan we ze 20 miljard geven en verder bek houden.”

De Mos: “Het Dagblad van het Noorden hield een enquête, daaruit bleek dat Groningers het prima vinden dat de gasproductie wordt hervat, maar wel veilig. En ze willen er wat voor terug, vind ik heel normaal. Wij hebben een gasfonds voorgesteld. Groningen ontwikkelen, het is nog steeds een achtergesteld gebied, investeren in de regio infrastructuur. 1000 miljard in de grond, geef 100 miljard aan een provinciaal fonds. David Smeulders, de hoogleraar uit Eindhoven, heeft gezegd: 'Het kan heel makkelijk veilig geproduceerd worden, dat gas. Moet je wel waterinjectie of stikstofinjectie toepassen’.”

Van Haga: “Rutte is met een spelletje bezig, niet met het welzijn van Nederland. Geen oplossing. Het energieprobleem is een combinatie van perverse belangen, stemmen winnen in Groningen, en absolute domheid. Er zitten geen ingenieurs in de kamer. Nederland heeft net een stikstoffabriek gebouwd om het Russische gas aan te lengen. Je kan 8 miljard kuub stikstof in het gasveld pompen om er 8 miljard aardgas uit te halen. Kan prima. Maar we doen het niet. Nu kost het 5 cent per kuub om het te produceren in Groningen. We importeren nu LNG, ook methaan uit de VS, voor 1 euro per kuub. Geen hond die nadenkt wat er aan de hand is.

Onwil vanuit VVD en D66, de klimaatpsychose. Gevolg: we zijn niet meer energie-soeverein. Maar wel biomassacentrales bouwen, die echt slecht zijn voor het milieu…”

De Mos: “Mark is een marketingmachine. Aan de ene kant win je daar verkiezingen mee, aan de andere kant is het heel triest, want het land gaat naar de klote. Nederland staat in brand, boeren staan niet voor niks op het Malieveld.”

VanHaga: “Daarom was jij zo succesvol, je hebt de politiek teruggebracht omdat je oplossingen vond voor mensen die problemen hadden. Dat word je dan kwalijk genomen.”

De Mos: “Ach, ik ben in de ogen van de elite maar een tokkie. Maar Hans Wiegel vond mij een slimme politicus, een man van het volk die snel de inhoud snapt. Zijn lessen hebben mij geholpen om, hoe Wiegel het zelf omschreef, de ongepolijste diamant flink op te schuren. Je moet leren samenwerken, zei hij.”

Ten Haga: “Jij bent gewoon gevaarlijk omdat je met Ombudspolitiek met iets nieuws kwam, je hebt een wig gedreven in de gevestigde politiek, een gevaar voor het establishment.”

De Mos: “Kijk naar BVNL. We krijgen niet eens de helft van het geld, als afsplitsingsfractie, al onze medewerkers zijn onderbetaald, hebben geen pensioenregeling. We hebben geen stemrecht in commissies, de helft van de spreektijd, mogen maar 1 vraag stellen bij het mondelinge vragenuur. Een Judith Tielen heeft 152 stemmen gehad, Wybren kreeg 241.000 voorkeurstemmen. En die Judith staat dan te piepen over democratische legitimiteit. Als je puur kijkt naar het aantal opgehaalde voorkeurstemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 zou ik ook in de kamer moeten zitten. Zo werkt het natuurlijk niet, omdat je met de kiesdrempel moet werken.”

Gelukkig gaat Richard de Mos onverdroten door in de politiek, na alle ellende die hem is overkomen. Op zulke ruwe diamanten moet Nederland zuinig zijn. De Mos is een onvervalst gevoelsmens, zo blijkt uit het meeslepende boek Mijn Verhaal. Daarin schrijft hij:

Ik heb dus serieus overwogen te stoppen met de politiek. Ik zat opgesloten in boosheid. Ik was boos op het OM, op mijn politieke tegenstanders en op al degenen bij wie het leedvermaak over mijn val overduidelijk was. Ook was ik boos op een deel van het vooringenomen journaille, dat mij in ronkende berichten met vette krantenkoppen al veroordeeld en afgeserveerd had. In het begin stilde ik mijn honger door te reageren op de in mijn ogen trieste en onterechte haatcampagne tegen mij en mijn partij. Ik reageerde op social media naar partijen, journalisten en personen die de onschuldpresumptie met voeten traden en zichtbaar genoten van mijn val. Ik schreef bij The Post Online en onderbouwde column hoe PvdA’er Balster met een lastercampagne richting mijn partij wethouder werd. Maar uiteindelijk smaakten deze zure gerechten mij niet. Mijn boze gevoelens zijn van mij. Ze werden misschien wel opgeroepen door de daden of woorden van iemand anders, maar ze zijn van mij. Uithalen naar anderen zorgde er niet voor dat mijn boosheid verdween. Als je iets te bewijzen hebt, ben je niet vrij. Daarom moest de honger weer gevonden worden in het dienen van de stad en haar inwoners. Juist die niet te stillen dienstbare honger heeft ervoor gezorgd dat het draagvlak voor mij en mijn partij onverminderd groot zijn. Dus ik ging weer op zoek naar waar ik wel energie van krijg, naar datgene waar mijn kracht ligt: de wijken in. In gesprek gaan met burgers. ‘Richard de Mos is de meest Haagse politicus die we ooit hebben gehad. Dichter bij iets wat lijkt op F. Jacobse en Tedje van Es zullen we nooit meer komen,’ heeft cabaretier Sjaak Bral ooit vastgesteld. En het is precies vanwege die mooie stad achter de duinen, dat ik mij in 2022 nog een keer wil opladen voor het behalen van een prachtig mooi resultaat.

Hup Richard!