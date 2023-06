In Nederland wordt alleen maar eindeloos geluld in en over praatprogramma's. Want die zijn lekker goedkoop om te maken en genereren content op Twitter tot je ook van die gasten doodmoe wordt. Ze zijn stuk voor stuk onuitstaanbaar en de wijven die ze presenteren zijn uiterst irritant. Op de BBC daarentegen zie je elke dag wel iets echt interessants voor liefhebbers, Doorwrochte series over wandelaars langs de kust van Cornwall of door het Lake District, die op hun reis van alles tegenkomen. Een reiziger per trein die alle werelddelen afreist en buitengewoon leerzame ontmoetingen heeft, Een serie over een stoommachinefreak die alles weet over de industriële revolutie en stoomtreinen, of een narrow-boatliefhebber die alle kanalen uit dat tijdperk afvaart en alles filmt wat hij tegenkomt. Elke vrijdag een programma voor tuin- en plantenliefhebbers. Onovertroffen kookprogramma's als die van de Hairy Bikers. Op het commerciële Channel 4 het beste programma van de wereld over eigen huizenbouwers en hun worstelingen om die huizen te bouwen. Stuk voor stuk oneindig veel boeiender dan wat ook op de Nederlandse TV. En als er dan iets een beetje interessant is (zoals de serie over het Rampjaar 1972) dan stoppen ze het weg in de late avond tot na middernacht als alle loonslaven al lang op één oor liggen.