Ondertussen in de Volkskant, mag Roos Vonk weer helemaal los gaan op haar "vleeseters zijn hufters" stelling.

Keuzevrijheid

(...) Ik geloof er dan ook niets van dat keuzevrijheid de drijfveer is. Dat maken ze zichzelf en anderen wijs. Ik denk dat de grote gehechtheid aan vlees in het algemeen een veel krachtiger drijfveer heeft: het menselijk ego. We zijn ons daar gewoonlijk niet van bewust (we kennen allemaal wel de hinderlijke ego’s van anderen, maar niet van onszelf), maar onbewust heeft het een enorme impact op alles wat we doen, denken en voelen. Niet alleen als individu, als groep of als samenleving vinden we onszelf beter dan anderen, maar ook als soort. De mens heeft zichzelf superieur verklaard aan andere dieren en ziet zichzelf als heerser over de planeet. Vlees is symbool voor deze superioriteit, het plaatst de mens bovenaan de voedselketen.

Verschillende onderzoeken, ook recent onderzoek uit ons eigen lab, laten zien dat de consumptie van vlees is gerelateerd is aan behoefte aan superioriteit en dominantie. Mensen die daar hoog op scoren laten zich hun vlees niet afnemen. Het doden van dieren blijkt zelfs een dempend effect te hebben op de existentiële angst voor de dood. Het geeft mensen de illusie dat ze niet sterfelijk en vergankelijk zijn als ieder dier. De paradox: met de vernietiging van natuur door stikstof brengen ze ondertussen hun eigen leefomgeving en voedselvoorziening in gevaar."

www.volkskrant.nl/columns-opinie/leze...

En ondertussen blijkt Lab-gekweekt vlees 25x slechter voor het milieu te zijn.

www.iflscience.com/lab-grown-meat-up-...

Dan maar liever een hufter blijven.