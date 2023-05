In dit kader wil ik een vergelijkbare zaak aanhalen.

In Perzië, meer specifiek in de beroemde stad Isfahan speelt in feite het zelfde fenomeen, zij het op een andere schaal.

Isfahan is een beroemde stad, ligt tegenwoordig in Iran en kent vele culturele tradities die voor een flink deel samenhangen met de rivier Zayanderud.

De letterlijke vertaling van die riviernaam is "vruchtbaar" of "levengever".

De rivier speelt een belangrijke rol tijdens het Perzisch Nieuwjaar (Noroez/Nieuwe dag) want elke 21 maart wordt gevierd dat de Levengevende ook dit jaar weer haar gulle gaven gaat geven.

Echter, door 'technische vooruitgang' sinds begin jaren 70 is op de wateraanvoer nogal ingegrepen: een stuwdam, wateronttrekking wegens de landbouw (80%) en een toegenomen drinkwaterbehoefte (10%) zorgen er inmiddels voor dat de 400km lange rivier voortijdig droogvalt: droge mud onder de plaatselijke Erasmusbrug.

Dit is iets dat wij in NL onbegrijpelijk vinden en nooit zouden toestaan want wij overzien 'het grotere geheel'. De lokale bestuurders daar echter kiezen voor hun lokale belang.

Iran is natuurlijk ook vele malen groter dan NL en hun lokale belang omvat al snel meer gebied dan heel NL, maar dat terzijde.

Hoewel de bestuurders onderkennen dat het vooruitstrevende gebruik van het rivierwater inmiddels onbedoelde en betreurenswaardige bijeffecten heeft zijn die niet zomaar terug te draaien. Er is echter wel een speciale oplossing verzonnen.

Maar terwijl de rivier onderstroomt wordt het verhaal compleet gehyped.

Want zijn er West-Europese toeristen die Isfahan bezoeken zijn gaan geloven dat de mondiale droogte de oorzaak is van het "Verval Van Isfahan". Zij schrijven Hyves en Faceboek en de Joop vol met larmoyante, alarmistische verhalen. Ze verdiepen zich niet in de achterliggende problemen die de werkelijke oorzaak zijn en ook zijn ze niet op de hoogte van of geïnteresseerd in de 'speciale oplossing'.

Want de bestuurders hebben besloten dat een week voor het Perzisch Nieuwjaar alle waterinname wordt stopgezet en zie: op 21 Maart stroomt de Zayandeh weer onder de Khajou-brug. Zoals vanouds.

Dus de rituelen worden behouden, het verhaal in ere hersteld en (vrijwel) iedereen is weer happy.