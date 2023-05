Aanstaande dinsdag wordt er gestemd over de nieuwe pensioenwet door oude demissionaire senatoren. Op NOTA BENE dezelfde dag stemt de nieuwe lichting Statenleden op hun vervangers. Helaas komen die nieuwe senatoren pas 13 juni aan de macht. De kiezer heeft gesproken, de nieuwe politieke verhoudingen zijn bekend. De coalitie heeft verloren en schuift haar ereschuld definitief af.

De politici die deze pensioenwet voor u regelen, vallen zelf onder een compleet ander systeem. Die sparen niet voor een pensioen, maar vallen onder een direct omslagstelsel. Hun potje kan niet leeg, want hun oude werkgever zal onbeperkt bijspringen. Hun uitgestelde loon is wel direct gegarandeerd door de overheid, ze vallen buiten ons spaarstelsel (PDF). Ze regeren over hun graf, uitsluitend over u.

Werkgevers zoals de rijksoverheid hebben pensioenen mogen uithollen. De dekkingsgraad was hoog ingeschat en de pensioenrovers zouden terugstorten als het tegenviel. Er kwamen uitnamewetten onder Ruud Lubbers, premievakanties en pensioenen gingen via VUT-regelingen jaren eerder in. Wat er in de jaren tachtig en negentig allemaal is gegraaid, is niet eens bekend. De minister wist het niet.

Toen bleek dat het fundament onder alle beloften te ver was weggraven, hebben sommige werkgevers netjes teruggestort. Gegokt, verloren en netjes afgetikt. Andere werkgevers, zoals de overheid, helaas niet. De overheid graaide in het pensioen voor veteranen, politie, brandweer en leerkrachten en keek weg toen er gekort of niet meer geïndexeerd wet. Struisvogelpolitiek.

Wie in de jaren negentig 25 miljard uit het ABP jat, mist na 24 jaar gemiddeld 7 procent rendement 125 miljard in de pot, dat scheelt een kwart. Het verschil tussen jarenlang wel of niet indexeren. Als de pensioenfondsen niet waren afgeroomd, waren ze hun beloften moeiteloos nagekomen. De inflatie over de afgelopen twee jaar is 15%. Die reserves blijven keihard nodig.

Waar de vorige keer afgegeven garanties niet zijn nagekomen, worden dergelijke garanties dit keer niet eens gegeven. Moeten we niet eerst oude garanties invorderen voordat we invaren? Tijdens het invaren hebben we een rekenrente nodig, om de pot tussen jongeren en ouderen te verdelen. Daar is al vijftien jaar geen consensus over. Nu doet het parlement alsof er een compromisrente is.

Politici breken de pensioenpot en laten ons vechten over de scherven. Het is een goocheltruc om te verhullen dat de beer met zijn hand te diep in de snoeppot heeft gezeten. De discussie wie krijgt wat splijt ons tussen generaties, het ontsnapt aan onze aandacht of werkgevers zoals overheden wel genoeg geparkeerd hebben om gewoon te betalen. De premier rent als derde hond weg met de buit.

Sowieso is een pensioenpot een construct. Een gedachte om afstand te scheppen tussen werknemer en werkgever. Niet de pensioenbelofte is leidend, maar wat opzij is gezet. Daar komt nu een nieuw construct bovenop. De gedachte dat deze potjes individueel worden, terwijl ze in dezelfde pensioenfondsen en dezelfde databases blijven. Hier wordt nog een kloof geslagen.

Het doet denken aan balletje balletje op straat. We gingen van 70% eindloon, via 70% middelloon naar een stapeltje uniforme pensioenoverzichten. Wie gaat nog met abacus en alle jaaropgaven van wisselende werkgevers uit verschillende sectoren controleren of alles netjes in de diverse individuele potjes is gegaan? Wie heeft die ordners nog? Slikken we straks blind de aalmoes die wordt gestort?

Het is voor iemand met flexibele contracten en meerdere werkgevers per jaar totaal niet te doen. Dit proces is voor een arbeider niet te controleren, en voor een vakbond, juridisch loket of rechtsbijstandsverzekering ook niet. De achterliggende wiskunde is te complex, het aantal potjes, stortingen en aanspraken per persoon is te groot. Dit kan niet transparant of foutloos.

Om het allemaal beheersbaar te houden, heeft u geen inspraak in uw eigendom. Niet waar u belegt, niet hoe u belegt, niet hoe u invaart en of u überhaupt invaart. Dat lijkt me strijdig met het Europese recht op eigendom, waarop eerder de vermogensrendementsheffing al sneuvelde. Dit onderwerp is in Provinciale Verkiezingsprogramma's niet besproken, u heeft hier niet voor gekozen.

De bestuursrechter heeft vorige maand besloten slachtoffers van de kinderopvangtoeslagenaffaire dertien maanden langer op hun kinderen, dossiers en geld te laten wachten. Rutte3 viel 29 maanden geleden over zaken die jaren in de doofpot werden gehouden. Het herstel gaat tot ver na 2030 duren. Dit lijkt me strijdig met Nederlandse, Europese en VN rechten op een eerlijk en tijdig proces.

We leven in een land waar nieuwkomers, plantjes, dieren, lucht en zelfs water allemaal rechten hebben, waarvoor we het land volledig op slot gooien, die u als burger niet meer heeft. Waar is uw activistische rechtspraak? Uw gratis advocaat? Uw actiegroep? Uw rechtszekerheid geborgd in internationale verdragen, grondwet, wetten en jurisprudentie? Wanneer bent u aan de beurt?

Ik weet 1 ding zeker over deze pensioenwet; wanneer het fout gaat, hebben pensioenuitvoerders, ambtenaren en rechters niet de tijd en energie om in te grijpen of zaken te repareren. Zoals aangekondigd gaan er geluksvogels en pechvogels komen. Het wordt een loterij, een droom, voor individuen die een pensioen niet kunnen narekenen of erover effectief kunnen procederen.

U bezit niets en bent blij.