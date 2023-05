Best wel tegenstrijdige gevoelens hier bij.

Zijn we echt al zo geciviliseerd dat we ons sterretje inmiddels met vochtige doekjes reinigen?

Zijn we echt zo afgezakt dat we volwassen mensen daadwerkelijk moeten gaan opvoeden om de instructies bij een pak natte billendoekjes te lezen... én volgen?!

Is Nederland al zo ver 'af' dat we ons dáár druk over maken? Dat we nu een vochtige doekjes crisis hebben?