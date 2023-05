Robert Downey Jr. is een voormalige junk die een fantastische comeback maakte en doorgroeide tot een superheld die met enige regelmaat de wereld redt terwijl de Marvel Cinematic Universe de complete filmwereld reduceerde tot een zwart plotgat waarin alle cause & effect van menselijk gedrag waar verhaallijnen vroeger op geschreven werden, zijn omgesmolten in een stom spel met de natuurwetten waarin onsterfelijke personages nooit meer de gevolgen van hun eigen acties ondervinden, teneinde meer popcorn te verkopen, and it's fucking boring. Oh sorry klinkt dat zuur? Ja dat kan komen omdat we net bovenstaande trailer zagen van een nieuwe horrorserie waarin prachtige bolides op gruwelijke wijze worden verminkt door Downey. Want natúúrlijk moet Iron Man ook in de echte wereld, de wereld redden. Dus gaat ie zes klassiekers uit zijn eigen wagenpark (hier een paar voorbeelden), waaronder een Corvette Stingray, ombouwen tot elektrische of hybride voertuigen. Een deel van de zelfverklaard progressieve I Support The Current Thing-poppetjes gaat nu op het omgekeerde sentimentsorgel jengelen dat wij een stel zure ouwe kLiMaAtOnTkEnNeNdE conservatieve whateverthefucks zijn, maar het voor ecologische deugpunten op televisie elektrificeren van historische klassiekers is net zo erg, zo niet nog erger alsdan het herschrijven van historische literatuur om aan de morele verschoningswaanzin van dit interbellum te voldoen. Echt, liever Carice op gare Gucci's in een Rabobank dat Robert Downey met een batterijpakket en een laadsnoer onder de motorkap van 1970 Ford Boss. Vooruitgang beweegt vóóruit, niet door de geschiedenis opnieuw te bedraden.

Ondertussen, bij Van Rossem thuis