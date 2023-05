:

Thor is de oude oprichter van de supperclub in Amsterdam. Op een gegeven moment had ie d'r genoeg van en is met de uitkoopsom een krokettenbusiness begonnen. MIchelinsterwaardige krokettencreaties genaamd Liefdeskroketten. Je kon hem destijds inhuren voor exclusieve feestjes om de bruine fruitschaal te verzorgen en dat was zó goed dat hij ze ook ging verkopen. Of hij dat nog steeds doet weet ik dus niet, als u er niets over kan vinden kan het wel zijn dat hij er alweer mee gestopt is. Of naar de eeuwige krokettenvelden vertrokken is, kan ook nog.