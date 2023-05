Foto van: vanochtend

Wat een seizoen. In de eerste seizoenshelft was het iedere wedstrijd billen bij elkaar en leek het nog of het herstfkampioenschap een toevalligheidje was. Maar in de tweede seizoenshelft was alleen met hoeveel nog de vraag en domineerde Feyenoord de Eredivisie in het algemeen en 'concurrenten' Ajax (2-3, red.) en PSV in het bijzonder. Tussendoor hadden we ook nog die ultieme ontknoping in de Europa League tegen Lazio, de uithalen tegen Sturm Graz en Shakhtar en konden we er met opgeheven hoofd uit tegen Roma. We zagen de doorbraak van Wieffer, de doorbraak van Hartman, de doorbraak van Gimenez, het absolute topseizoen van Kökçü en wekelijkse topprestaties van Trauner, Hancko, Geertruida, Bijlow (of Wellenreuther) en al die andere makkers. Maar ook: de netten in de stadions, de aansteker op de kop van Klaassen, John de Wolf godverdomme, de introductie van de afschuwelijke beleidsterm 'vreugdebier' (heeft niks met vreugde te maken, en niks met bier) en gisteren 'slechts' 100 arrestaties. Als dat maar goed gaat vandaag. Om 9 uur "gaan de hekken open", maar om 7:45 was het hoofdvak voor het Stadhuis al vol. Rijnmondstream vanaf 10 uur, om 12 uur de huldiging. Stad afbreken op nader overeen te komen tijdstip.

NU LIVE

WTF GEEN JOEP SCHREUDER????