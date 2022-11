Van alle Leagues (Champions, Europa, Conference, Rugby, Jupiler, of Legends) die er zijn, vinden wij de Europa League de mooiste. Dat is eigenlijk vooral omdat er in die ene andere League geen Nederlandse club meer meedoet en omdat wij van onze Paarse Broek een livestream mogen embedden, maar het is ook omdat wij vóór Europa zijn. Hoe dan ook, Feyenoord speelt tegen Lazio, het kan nog alle kanten op en wij hebben die kanten voor u op een rijtje gezet.

Even opletten nu want het wordt ingewikkeld. Niet alleen zo ingewikkeld dat ze er bij AD Sportwereld niets meer van snappen, maar zelfs zo ingewikkeld dat wij ons eigen topic van vorige week vanochtend aan moesten passen, toen we er dankzij een bizarre ontknoping in Groep H van de Champions League achter kwamen dat uitdoelpunten in onderlinge ontmoetingen niet meer meetellen, maar het totale aantal uitdoelpunten wel. Dat betekent dat in het geval van een exact gelijk aantal doelpunten voor en tegen tussen Feyenoord en Midtjylland, Feyenoord sowieso boven de Denen eindigt, onafhankelijk van het aantal gele kaarten.

Dat mag u verder direct vergeten want hieronder houden we de stand in de groep nauwgezet voor u bij. Na de breek eerst de livestream, dan de laatste update met de huidige actuele stand van zaken met handig Feyenoord-logootje waar we nu staan op bovenstaand diagrammetje, en scenario's wat er gebeurt als een van de vier teams een doelpunt maakt.

UPDATE: 1-0 Midtjylland, Feyenoord bij deze stand uitgeschakeld

UPDATE: Gimenez komt erin voor Danilo, dit verandert op zichzelf niets aan de stand

UPDATE: NU WEL! 1-0 GIMENEZ! FEYENOORD BIJ DEZE STAND GROEPSWINNAAR!

UPDATE: Midtjylland-Sturm Graz afgelopen, eindigt 2-0. Als Feyenoord wint is het groepswinnaar, bij een gelijkspel is het 4e en uitgeschakeld.

UPDATE: AFGELOPEN! FEYENOORD GROEPSWINNAAR

AZ: Heeft trouwens ook gewonnen, door naar laatste 16 Conference League

FEY-LAZ 1-0, MID-STU 2-0 = Feyenoord 1e, laatste 16 Europa League

Afgelopen

FEYENOORD GROEPSWINNAAR!