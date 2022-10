Het is zondag, het is wintertijd, en wij hebben zojuist een artikel van AD Sportwereld gefactcheckt. Mooier kunnen we het ook niet maken, maar nadat wij zelf deze uitleg (waar we nog steeds achterstaan) over de stand van Feyenoord in de Europa League publiceerden, moesten we nogal lachen om AD Sportwereld dat hetzelfde probeerde en hopeloos faalde. Vervolgens verscheen er een compleet herziene versie van dat artikel op de site van het AD, waar wéér niets van klopte. Dus toen dachten wij: misschien helpt een plaatje. Zie boven. Hierr downloaden in pdf, speciaal voor de redactie van het AD, voor de prutsers van Sportnieuws en alle andere Jan Roelfs-achtige types. Zucht. Is er vanmiddag eigenlijk nog voetbal op tv?

UPDATE 13u50: Ook van de derde versie, zojuist online verschenen, klopt vrijwel niets.



Factcheck

Tekst AD vetgedrukt, commentaar GS cursief

Scenario 1: Feyenoord wordt groepswinnaar Hier gaat het eigenlijk al mis, omdat het AD oorzaak (de uitslag bij de wedstrijden) en gevolg (de stand in de groep) omdraait.

Feyenoord moet winnen van Lazio om nog door te gaan in de Europa League, zoveel is duidelijk. Deze zin klopt. Bij een gelijkspel tussen FC Midtjylland en Sturm Graz of een Oostenrijkse zege in Denemarken, zal Feyenoord dan tweede worden. Dit is onjuist, als Feyenoord met één doelpunt verschil wint van Lazio, wordt het namelijk derde. Als FC Midtjylland thuis wint, kan Feyenoord ook nog poulewinnaar worden. Dit is waar. In dat geval komen alle vier de clubs op 8 punten. Dit ook. Het onderlinge resultaat wordt dan losgelaten en het doelsaldo gaat dan tellen, waarmee Feyenoord en FC Midtjylland nog over de Italianen en Oostenrijkers heen gaan. Het laatste gedeelte van deze zin klopt, maar het onderling resultaat wordt niet losgelaten, het gaat om het onderling resultaat van alle vier de ploegen die evenveel punten hebben, en daarom om het 'onderling' doelsaldo.

De opdracht is in ieder geval duidelijk: er moet gewonnen worden van Lazio om Europa League-overwintering in eigen hand te houden. Dit is niet waar. Feyenoord kan alleen maar doorgaan in de Europa League als het van Lazio wint, maar in het geval van een overwinning met maar één doelpunt verschil, heeft het dat juist niet in eigen hand.

Scenario 2: Feyenoord eindigt als tweede in de groep

De tweede plek in de groep geeft recht op plaatsing voor de tussenronde van de Europa League, waarin Feyenoord het dus eventueel opneemt tegen een afvaller uit de Champions League. Dit is waar. Als Feyenoord met minstens twee doelpunten verschil wint van Lazio, is de club al door naar deze ronde. Behalve als Midtjylland ook wint, dan kan Feyenoord namelijk ook nog groepswinnaar worden. Bij een nipte overwinning met maar één doelpunt verschil wipt Feyenoord niet over Lazio, maar zijn de Rotterdammers, als Midtjylland met kleine cijfers wint van Sturm Graz (maximaal twee goals verschil), alsnog als nummer 2 door. Dit is niet waar, als Feyenoord met één doelpunt verschil van Lazio wint en Midtjylland wint met kleine cijfers van Strum Graz, dan is Feyenoord groepswinnaar. Alleen als Midtjylland met grote cijfers van Sturm Graz wint, eindigt Feyenoord na een overwinning op Lazio met één doelpunt verschil als tweede.

Scenario 3: Feyenoord eindigt als derde in de groep

Als Feyenoord met slechts één goal verschil wint van Lazio en Midtjylland maakt de achterstand in doelsaldo op Feyenoord (nu is het nog +1 voor Feyenoord) goed door ruim te winnen van Sturm Graz, dan eindigt Feyenoord als derde in de groep. Dit is niet waar, in dit geval eindigt Feyenoord als tweede. Het onderlinge resultaat met Sturm Graz is dan, bij een gelijk aantal punten, beter. Dit is absurd, het gaat in dit geval niet om het onderling resultaat tegen Sturm Graz, maar om alle vier de teams die gelijk zijn geëindigd. Als Feyenoord met een doelpunt verschil van Lazio wint en Sturm Graz wint of speelt gelijk, is Feyenoord eveneens derde. Dit klopt wel.

Vervolgens had het AD hier nog de scenario's moeten benoemen, waarin Feyenoord gelijkspeelt of verliest en Midtjylland ook gelijkspeelt of verliest en Feyenoord alsnog als derde eindigt.

Scenario 4: Feyenoord eindigt als vierde in de groep

Als Feyenoord verliest van Lazio en Midtjylland pakt minimaal een punt tegen Sturm Graz eindigen de Rotterdammers als vierde in de groep. Dit klopt. Als Midtjylland ook verliest, maar de schade weet te beperken en daardoor op een beter doelsaldo eindigt dan Feyenoord, dan is de ploeg van Arne Slot ook uitgeschakeld in Europa. Dit klopt, maar daarbij zouden wij wel aantekenen dat dat bij een nederlaag van Feyenoord met één doelpunt verschil onmogelijk is, en bij een nederlaag met twee doelpunten verschil zeer onwaarschijnlijk. Als Feyenoord gelijkspeelt tegen Lazio en Midtjylland wint van Sturm Graz, is Feyenoord eveneens vierde. Dit klopt.