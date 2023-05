In september presenteert het kabinet de eerste contouren voor de grote verbouwing van Nederland. Vaststaat dat het hele land gaat veranderen, ook de plattelandsregio’s.

Welwillend en daarom onheilspellend artikel in NRC/Ambtenarenblad deze week, naar aanleiding van twee lezingen (Groningen/Barneveld) van rijksvernielmeester Hugo de Jonge over de verherverbouwing van Nederland 2050, als alle boeren zijn opgerot danwel uitgekocht (van uw geld), en er 20 miljoen instromiërs/mensen moeten worden gehuisvest. Het Rijk moet weer de regie nemen aldus Hugo, en dat is 100% newspeak voor de Stille Staatsgreep die al een tijdje gaande is in Den Haag. We worden een ambtenarocratie ingerommeld, en provincie en gemeente krijgen steeds minder te zeggen. En u al helemaal niet.

Het kabinet heeft verder zestien gebieden in Nederland aangewezen, van de Rotterdamse haven, het Groene Hart en de „Foodvalley Arnhem-Nijmegen”, die speciale aandacht zullen krijgen in de nieuwe Nota Ruimte. Onder de vlag „Mooi Nederland” wordt met kaarten en schetsen verbeeld hoe Nederland er echt uit zou kunnen gaan zien in 2030, 2050 of zelfs in 2100. (NRC)

Die "kaarten en schetsen" van "Mooi Nederland" zijn van vorig jaar, en omdat u dit weekend toch niks beters te doen hebt, pakken we die PDF (pdf) er maar weer even bij. Om hardop te lachen om de kaarten en schetsen (klik afbeelding⬆voor groot). VIJFTIEN KOEIEN, op dat hele kleine stukje weiland, en drones, fietsen en bestelautootjes met wifi. Zin in de toekomst. Maar echt.