Goed. We hebben allemaal de ranzige poging tot doodslag gezien op station Bijlmer ArenA dit weekend, die tot grote verontwaardiging en een zekere maatschappelijke onrust leidde, zoals dat dan heet. Er was brede verbazing dat de politie ondanks hun zoektocht naar de daders verdachten niet wilde dat de beelden gedeeld werden, en een milde hoon over de parallelle wereld waarin Slachtofferhulp leeft. Velen werden pas écht verontwaardigd over de kwestie toen een helium-gevuld Kamerlid van Forum voor Democratie zijn politieke onschendbaarheid gebruikte om een bepaalde kwalificatie op de groep daders te stempelen en de hele boel Hindenburg ging. Diens relatief feitelijk correcte bewoordingen in een uiterst ongemakkelijke context leiden vooral enorm af van een relevant feit: je hoeft geen gekunstelde items van Ongehoord Nederland te kijken om te weten dat dit soort groepsgeweldplegingen tegen individuen geen uitzonderlijke gebeurtenissen (meer) zijn. Meestal - maar niet exclusief, zie de Kopschopkakkers op Mallorco, of jaren geleden die rijkelijszoontjes in Eindhoven - gepleegd door daders met Een Bepaalde Afkomst en een bijna tastbare ONTHECHTING van ONZE SAMENLEVING.

Maar moeten we het dan vanwege al die kruislings lopende gevoeligheden maar niet laten zien? Moeten we doen of het niet bestaat? Mogen we geen vragen stellen bij achterliggende overtuigingen, sociale posities (dus ook van die moraalloze rijkeluiskopschoppers), maatschappelijke verwijdering en al dan niet te vrezen of verwachten toekomstige ontwikkelingen? Dus ja, hier is weer zo'n filmpje, met weer zo'n vergelijkbare scène - zij het ditmaal minder gewelddadig, maar daarom niet minder intimiderend of moedeloos makend. Want de loopgraven zijn al lang uitgediept, de schuttersputjes ingenomen en laten we wel wezen: menselijk groepsgedrag heeft geen specifieke huidskleur nodig om tot beangstigende uitkomsten te leiden. Maar wat toch treurig blijft, is de manier waarop we in Nederland vooral verschrikkelijk goed zijn geworden in om de pot heen draaien en de hete aardappel door te geven, in plaats van door de zure appel heen te bijten. Want wie, waar en hoe neem je die eerste hap? Het enige dat het ons oplevert, is een overuren-declaratie van de moderators... (en ja lees dat vooral als een waarschuwing!)

In Casu Deze Casus: Het was in Pijnacker, drie verdachten aangehouden.