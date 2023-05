Zelf genoeg geracet over 's lands wegen afgelopen week, dus nou even mak.

Deze is voor Kees. En ook Voor Mickey. En eigenlijk iedereen hier. Dit is ook hoe ik me een echt GS huisfeest voorstel, the day after.

Justice Vs Simian - We Are Your Friends.

Ps. Kees, even hier nog reply. Concurrentie hahaha. Collega zou kunnen, als ik een studio had en de techniek (nog) beheerste. Dit was gewoon pielen met garageband. Collage vond ik wel een goed woord. Niet zo over nagedacht, maar het klopt eigenlijk wel, die ringtoon.

Proost!