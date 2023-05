Zelfs in de Verenigde Staten van Amerika, wat een land is, hebben de staten, vaak helaas, ontzettend veel eigen regels, eigen wetten en eigen alles. Federale wetten staan natuurlijk in veel gevallen wel boven staatswetgeving, maar dat gaat nooit om klein grut. Dat gaat om levensbelangrijke zaken zoals anti-corruptie, georganiseerde criminaliteit, terrorisme enzovoort. Die los je niet op in je eentje.

Jullie zijn tegen? Nou, ik zou daar nog maar eens eventjes over gaan nadenken. Alleen lukt het niet hoor.

De frame dat onze centjes in de zakken belanden van vadsige Hongaren is ook overdreven. Hongarije is misschien wel het meest corrupte land in de EU maar het meeste van onze bijdrage/contributie belandt bij boeren.

Daar komt bij dat het gros van het volk in Nederland helemaal niet uit de EU wil en zeker geen problemen heeft met anti-corruptie of standaardisering wat hun leven beter maakt. Wake-up call! TRING! Bijna niemand in Nederland wil uit de EU. Zeker niet na het Brexit debacle.

Sommige zaken kan je enkel samen aanpakken. Minder EU? Nee, meer EU en dan vooral meer EU wat beter functioneert dan het nu doet omdat er zeikerds lopen te janken over ... eigenlijk gewoon onzin.