Inderdaad Mickey, Joe Biden stelt zich opnieuw kandidaat voor het presidentschap in 2024. Gezien de recente ontwikkelingen in de Republikeinse Partij lijkt het een rematch tussen Biden en Trump te worden.

Uit een recente peiling van NBC News bleek dat 70 procent van de Amerikanen vindt dat Biden zich niet opnieuw kandidaat moet stellen; waaronder meer dan de helft van de Democraten. Toch staat de Democratische Partij volledig achter Biden en weigert ze debatten te organiseren. Daarom wordt het veel moeilijker voor andere kandidaten om nog mee te doen.

Stel dat Biden wordt herkozen. Gezien zijn leeftijd zou Kamala Harris, zijn vicepresident, best wel eens president kunnen worden tijdens Bidens tweede termijn. Een vicepresident heeft eigenlijk maar twee taken: de ene is dagelijks informeren naar de gezondheid van de president, en de andere is de begrafenissen van dictators in de derde wereld bijwonen.

Biden is nu al verreweg de oudste president in de Amerikaanse geschiedenis. Bij zijn tweede inauguratie zou hij 82 jaar oud zijn en bij zijn vertrek 86 jaar. Harris heeft gefaald en zich verbaal net zo onbekwaam getoond als haar baas. Bij een bezoek aan de gedemilitariseerde zone in 2022 haalde ze Noord- en Zuid-Korea door elkaar en prees ze de "belangrijke relatie" en "alliantie" tussen Washington en Pyongyang! Ze werd bespot nadat ze in een promotievideo voor ruimteonderzoek verscheen met een groep sympathieke jongeren, die achteraf professionele kinderacteurs waren. Het worden "blunders" genoemd maar zijn het überhaupt blunders, of gewoon bewijzen dat ze niet in staat is VP te zijn? Haar snel verwijderde tweet over Oekraïne waarin ze schreef dat Oekraïne een NAVO-bondgenoot was, zegt iets over haar algemene kennisniveau, dat onderbouw MAVO aangeeft.

Haar persconferenties lijken op die van een kleuterleidster die iets basaals uitlegt en als haar een zinnige vraag wordt gesteld die ze niet kan beantwoorden - en dat zijn er genoeg - kakelt ze en als Biden wordt herkozen, is ze maar één hartaanval verwijderd van het leiderschap van de vrije wereld.

Hoewel de Democraten het ontkennen, was de benoeming van Harris duidelijk ingegeven door 'wokisme'. Biden wond er destijds overigens geen doekjes om. "Als ik tot president word gekozen... beloof ik dat ik een vrouw zal kiezen als vice-president." Later pochte hij dat hij kon kiezen tussen "vier zwarte vrouwen," en hij koos de verkeerde.

VP Harris is een schoolvoorbeeld van selectie op basis van iets anders dan verdienste, want er is niets progressiefs aan wokisme als het averechts werkt.

Gezien haar prestaties, of het gebrek daaraan, blijft de vraag: waarom heeft Biden er niet iemand bijgehaald die de kiezer en het land wél iets te bieden heeft? Haar vervangen zal overigens heel moeilijk zijn want de Democratische Partij zit vast in het moeras van de identiteitspolitiek en Harris wegsturen vanwege haar incapabiliteit zal veel zwarte kiezers woedend maken.

Biden tegen Trump is een rematch die eigenlijk niemand wil, al denken veel Democraten dat Biden alleen kans maakt op het presidentschap als hij het tegen Trump moet opnemen. Ze vrezen elke andere kandidaat die door de Republikeinen naar voren geschoven wordt! Het is moeilijk te geloven dat dit het beste is wat een land met 330 miljoen inwoners te bieden heeft. Ondanks alle problemen met verslavingsproblematiek en wapengeweld heeft Amerika nog veel van de geest die de kolonisten meebrachten en die het land groot hebben gemaakt: eerst kansen creëren en vervolgens benutten. (En dat staat in schril contrast met Europa dat nooit één zal worden maar grossiert in Wereldoorlogen)

De komende Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn reden voor grote zorg en het feit dat Kamala Harris kans maakt om president te worden is zelfs angstaanjagend!

En nog bedankt voor je troostende muziek,

;-)