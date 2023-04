DIT willen ze van u afpakken

Een zware klap voor de televisiekijker die geniet van het soort joie de vivre waarbij je het de hele dag hebt over welke joie ook al niet meer in je vivre mag: de bekende Amerikaanse talkshowhost Tucker Carlson, aangever van Eva Vlaardingerbroek en/of Rob Roos, gaat per direct weg bij Fox News. "FOX News Media and Tucker Carlson have agreed to part ways. We thank him for his service to the network as a host and prior to that as a contributor." Afgelopen week had hij nog een prachtig humaan gesprek, met hier en daar een kwinkslag, maar toch een serieuze ondertoon, met Elon Musk. En nu is hij er dus niet meer. Tenminste, niet meer op Fox, maar misschien wel ergens anders. IS WOKE NU ECHT TE VER GEGAAN!? Gelukkig hebben we de M&M's nog (en de schikking met Dominion).

Andere kant van de nieuwsbol: ook DON LEMON WEG BIJ CNN

HIJ WAS TE EERLIJK!

Staatsvrouw reageert: