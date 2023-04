U las het als eerst OP GEENSTIJL: de nieuwe hoofdredacteur van DE T. is KAMRAN ULLAH. Andere kanshebbers waren WIERD DUK en de naar verluidt te GRETIGE WNL-CHEF Bert Huisjes, maar de BELGISCHE BAZEN kozen voor kleur. En ook daarmee was nog niet voldoende WOKE in WAKKER gestopt. Er moest een VROUW bij en dan niet zomaar een vrouw, maar de NIEUWSREGISSEUR van de krant. Dat is ESTHER WEMMERS geworden en ook dat is GEEN TOEVAL, want zij is volgens BRONNEN BINNEN DE T. gesignaleerd met scheidend hoofdredacteur Paul Jansen, met wie zij een relatie zou hebben onderhouden die INNIG EN VERLIEFD was. Jansen wordt op zijn beurt CORRESPONDENT USA, een positie die wenkbrauwen doet fronsen omdat onder zijn leiding die post - die VIER TON per jaar kost - bijna volledig was wegbezuinigd. Is zijn vertrek uit de hoofdredactie soms hiermee AFGEKOCHT? We mogen het niet weten, want bronnen spreken van een ANGSTCULTUUR onder Jansen, waarin zelfs dat woord NIET MEER mocht worden gebruikt. "De ZIEL is uit de krant", verzuchten bronnen tegen GEENSTIJL. Binnenkort verschijnt EEN SLEUTELROMAN waarin naar verluidt TUSSEN DE REGELS meer verhalen van TUSSEN DE LAKENS zijn opgenomen. Want oude garde Telegraaf-journalisten. Het is een heerlijke combi van OUWEWIJVENKIFT en RECHTLIJNIG de waarheid uit je pen rammen. De T. blijft De T.

p.s. De LEEGLOOP zet door. Wie is er vandaag naar het AD vertrokken?

Update: dat is Martijn Klerks, coördinator DFT

Redactieraad dinsdag BOOS bijeen

