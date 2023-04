Ik had die gedachte ook. Dit stuk is echt het meest simpele deel van een formulier, gewoon standaard een vakje; plaats en datum. Dat er in het proces-verbaal fouten staan in het verslag ten aanzien van wat gebeurd is, zou nog kunnen. Je hoort een lang verhaal, van verschillende mensen en dat kan je niet ter plekke woordelijk opschrijven. Het is altijd een weergave. Al mag je verwachten dat dit wel voldoende op orde is.

Vakjes missen dat kan echt niet.

Ik ken het systeem ook in de GGZ en vele jaren er ervaring mee. Er staat mij niets bij dat melding van middelen en maatregelen of een IBS enzovoorts misging op een “vakje missen”. Je moet echt je best doen om een vakje te missen. Dat roept vragen op.