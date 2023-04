De ene innovatie is de andere niet. Afgelopen week liet Elon de letter W van de gevel van Twitter HQ in San Francisco verwijderen (haha, 'Titter') en kondigde Substack aan een twitterachtige nieuwe functie te gaan uitrollen, Notes. Dat laatste zint Elon niet, dus de man die Twitter kocht om bots te ruimen en meer vrijheid van meningsuiting toe te laten op het blauwevogelforum, heeft nu een soort van bots ingezet om de vrijheid van meningsuiting in te perken in de blauwevogelhel, door linkjes naar Substack.com niet meer retweetable te maken, weg te drukken uit de tijdlijn en op andere manieren te dwarsbomen.

Raar verhaal, want Substack is ook een obstinaatje, opgericht om journalisten, schrijvers, bloggers en overige toetsenbordglitterati een safe space te bieden tegen (social & corporate) media censuur & cancelcultuur. Musk koos mede daarom Bari Weiss, Michael Shellenberger en Matt Taibbi om de #TwitterFiles via hun Substack-pagina's naar het daglicht te tillen. Die laatste is nu boos van Twitter weggelopen en Musk beschuldigt Substack op zijn beurt van codediefstal. Het lijkt er echter meer op dat Chief Twit de concurrentie vreest van Substack, waar een wereld van open debat gebouwd wordt die hij zelf met Twitter voor ogen lijkt te hebben (en waarom je nu tweets van 4000 tekens kunt maken - die dus geen tweets meer zijn, maar gewoon artikelen ter lengte van bijna twee keer dit topic).

Ja, lijkt allemaal heel erg he said, she said maar TOCH is het relevant, omdat we eerst jarenlang gebukt gingen onder social media die fatsoensalgoritmes gingen bouwen tegen tietjes en zo, daarna te maken kregen met een tsunami van nepnieuwspaniek en "Russische trollen"-gejengel, waarna de (Amerikaanse) overheid zich actief ging bemoeien met het cancellen van gebruikers en daar tijdens corona een geïnstutionaliseerd censuur-industrieel complex van maakte. En nu staan we kennelijk te kijken naar het openingssalvo van een Epic Battle of the Tech Egos, die het monopoly op de vrijheid van meningsuiting willen claimen. De verliezer, op voorhand: niet alleen argeloze substackers maar alle eindgebruikers van sociale media én nieuwsvoorziening. Want in plaats van censuur terug te rollen, bouwt Musk er een extra dam bij om een vrije informatiestroom om te leiden, af te knijpen en naar zijn wens te doseren. Let that sink in?

Wat Weinstein zegt: Musk naait zijn eigen supporters hiermee

Probeer maar