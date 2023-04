Zucht.

Geef het nou geen ruimte, GeenStijl.

Ja, het is bloedirritant. En ja, het raakt de gemiddelde Nederlander... omdat de main stream media er een verhaal van maakt.

Maar allemachtig, in plaats van een youtuber, die bij gebrek aan gewicht omhoog gevallen is, de door hem gezochte aandacht te geven, verliezen we de echte zaken enigszins uit het oog.

Toegegeven, het is wel prettig even wat anders te horen dan de toeslagen, de oorlogen, de multibilionairs die steeds meer invloed uitoefenen, de presidenten die steeds 'vreemder' worden...

Maar we hebben deze meneer al geknipt en geschoren. Zouden we hem (en soortgelijke typjes) alstublieft na één melding kunnen doodzwijgen?

Want voor hem geldt hetzelfde als voor de huidige politici: zelfs slecht nieuw betekent aandacht. En als je als persoontje enkel afhankelijk bent van de aandacht, betekent het eigenlijk dat je niks anders kunt.

Dus de TL;DR: laat gaan.