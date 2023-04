Mensen, wanneer leren we het nu eindelijk?

Nieuws dat eigenlijk nergens over gaat. Vrouw rijdt te hard, krijgt boete.

That's it.

Dan blijkt de bijrijder een bekende vlogger, die besluit zijn reactie aan de wereld te delen. Persoonlijk vind ik dat heel zielig maar hé, zijn miljoenen volgers (kindertjes nog) slikken alles voor zoete koek en kiezen waarschijnlijk zijn kant.

Verwerpelijk, achteraf probeert de vlogger nog de boel 'goed te praten' maar de toon is gezet; politie boe, knol zielig want snelle auto dus wetten en regels gelden dan even niet.

En zo verandert een simpele overtreding in een nieuwsartikel waar ook wij met zijn allen iets van vinden... Terwijl er zo veel andere zaken zijn die er daadwerkelijk toe doen.

Dus bij deze, vanaf nu zwijg ik die meneer met zijn snelle auto dood. Het zal mij rotten of de man zijn leven betert, zijn vrouw in elkaar timmert of zijn auto op enig moment in de poeiers rijdt.

Het leven wordt daardoor in elk geval niet minder of slechter.