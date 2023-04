Best geinig hoe je in alle verslagen & commentaren leest hoe het dit seizoen achttien auto's op een minuut afstand achter twee Red Bulls een beste van de rest-gevecht zullen voeren, maar we deze zondagmorgen al die achttien auto's tussen de beide Red Bulls in geparkeerd staan zien op het starting grid. Perez parkeerde zijn gegarandeerde P2 namelijk in de grindbak en start dus P20. Max reed z'n korte kür rond de vijver in Melbourne wel volgens planning en start (voor het eerst) vanaf Pole. Achter hem de twee dolblije Mercedes-coureurs Russell & Hamilton (in die volgorde, da's drie uit drie keer sneller in de kwalificaties voor RUS versus HAM), daarna pas gevolgd door de derde vermeende podiumgarantie van dit seizoen, Alonso. Zo zie je maar: Ze rijden misschien wel continu hetzelfde rondje, maar het kan nog alle kanten op. Er starten zelfs een Haas en een Williams in de top 10 terwijl Ferrari met P5 en P7 echt geen enkele strategische misstap mag maken. Good luck with that... We volgen de legale VPN-gids naar de paddock en wachten op Lights Out & Away We Go in het islamvrije Australië, waar - het humeur in de pitstraat zichtbaar lichter is dan bij de twee stramme kamelenraces waar het seizoen mee begon.

Oh by the way, WEET JE WIE OOK in Albert Park is, zoals te zien op de vrolijke collage hieronder!?

Antwoord: THE MASIVE!

Michael Masi. Former F1 Race Director. De man die Max een kans gaf to go car racing, want it's called a motor race, Toto. De man die op ietwat oneigenlijke wijze zorgde dat Max zijn welverdiende wereldkampioenschap won. We zijn niet in Abu Dhabi anymore maar alle emoties leiden nog steeds daarheen. Toto Wolf wil geen brood breken met Masi. Lewis Hamilton weigert een ontmoeting met Masi. En Ted '2 secs Ted' Kravitz, de korte pits-broek van Sky Sports F1, is BOOS omdat Masi met iedereen babbelt in de paddock, behalve bij Mercedes. "What's he doing coming back?", moppert de wandelende bandenstapel. Nou. Meneer Masi, een Australiër, is nu baas van de V8 Super Car series. En die rijden support event races tijdens het F1-weekend. Misschien zijn de Mercs daarom wel zo snel. Fueled by the anger of unprocessed emotions...

En ook nog een nieuwe RPM als bonus