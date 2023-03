Australië stelt als eis dat je aantoonbaar een toegevoegde waarde moet hebben.

Cornelis Heuckeroth: ik ben stapel(verliefd) en erelid van de VVD! Crikey, zie ik zo'n stempelambtenaar al denken. Just when we got rid of that cheeky little basterd. Back with a vengeance and a bloody Dutch liberal in tow.

But I can sing as well Officer! www.youtube.com/watch?v=Y0rUOFBZfoI

Yep, and Kylie 's my uncle, dude. Niet dat wij hem terug moeten willen. Maar Australië heeft al problemen genoeg.