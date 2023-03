"Plus heel bijzonder: we krijgen een "Parlement van De Dingen". Over 17 jaar al zitten er "niet-menselijke actoren" in de plenaire zaal, want die moeten natuurlijk ook een "politieke stem" krijgen.''

Er blijken nu al woordvoerders te zijn voor ''de dingen''. Zie het hallucinante artikel in de Volkskrant vandaag van ene Marjolijn van Heemstra, die zoiets betoogt dat we mbt de maan - en in een verdere toekomst ook andere hemellichamen - niet dezelfde fout moeten maken als in het verleden met de kolonisatie van bepaalde plaatsen op planeet aarde is gebeurd: het winnen van kostbare grondstoffen:

''Mijnbouw in Suriname. Mijnbouw op de maan. Exploitatie van de aarde, exploitatie van de ruimte. Oude versus nieuwe uitbuiting van het landschap. De verschillen zie ik, maar de overeenkomsten verontrusten me. Hoe voorkomen we dat de fouten uit het verleden een echo krijgen in het heelal, dat de maan straks even diepe littekens toont als het landschap van Suriname en het koloniale denken de basis vormt van onze toekomst in de ruimte?''

Er wonen op de maan - en op Mars, etc - toch geen 'natives' (kleine groene mannetjes) of andere 'organismen' die grote nadelen zouden kunnen ondervinden van de mensheid indien die daar kostbare en broodnodige grondstoffen gaat delven? Maar niks hoor, nu is het 'het landschap' dat beschermd moet worden tegen ons 'koloniale uitbuitingsmodel'.

Ik word te oud voor deze wereld die steeds gekker wordt.