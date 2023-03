In Duitsland zitten er al mensen levenslang achter tralies na auto-ongeluk, want 'moord' volgens rechter omdat ze wisten dat hun rijgedrag dodelijk kon aflopen. Volkomen terecht. Als je te hard rijdt of met drank/drugs gaat rijden weet je dat je dood kan veroorzaken dus is het gewoon moord. Waarom kan dat in DLD wel en hier niet? Vuurwapens zijn wel verboden, want dodelijk, maar auto's kunnen even dodelijk zijn, maar dan is het ineens geen moord? Dat is toch krom?