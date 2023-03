Wijbrand Schaap, van het Cultureel Persbureau, is een enorme prutser. Als Wijbrand Schaap van Cultuurpers.nl een roddel hoort die hem goed uitkomt, omdat hij daarmee mensen met de verkeerde mening kan bashen, dan doet Wijbrand Schaap alsof het niet gaat om een roddel maar om een feit. Wijbrand Schaap doet ook niet aan wederhoor en Wijbrand Schaap zoekt er niet tenminste één andere bron bij. Terwijl: dat soort dingen laat je het beste aan Geenstijl.nl over. Wat ben je dan, Wijbrand Schaap? Precies. Een ontzettend prutser. En niet zomaar een prutser, maar een prutser die moet rectificeren. Dat krijg je er van Wijbrand Schaap, mannetje! Wij achten de kans dat iemand ooit nog vertrouwen heeft in de juistheid van de berichtgeving op Cultuurpers.nl kleiner dan nul. Maar, als je van roddels houdt over mensen die werkzaam zijn in de culturele sector, dan zit je geramd bij Cultuurpers.nl, en dus bij Wijbrand Schaap. Dat dan weer wel.

De rectificatie van Wijbrand Schaap en Cultuurpers.nl

RECTIFICATIE

Op 12 maart 2023 schreef ik op de website Cultuurpers een artikel over het vertrek van Kees Vlaardingerbroek bij NTR Zaterdagmatinee. Op verzoek van de heer Vlaardingerbroek rectificeer ik enkele mededelingen die ik in dat artikel heb gedaan. De volgende mededelingen vinden onvoldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal:

- dat het vertrek van de heer Vlaardingerbroek bij NTR niet helemaal vrijwillig zou zijn geweest;

- dat de heer Vlaardingerbroek in zijn dagelijks werk vrouwen en mensen van kleur achterstelde en dat diens positie in verband hiermee onhoudbaar was geworden na een intern onderzoek (‘dossiervorming’) van de NTR-directie;

- dat de heer Vlaardingerbroek wel de mannelijke, maar niet de vrouwelijke solist zou hebben uitgenodigd voor de feestelijke afsluiting van een concert.

Wijbrand Schaap

Cultuurpers.nl