Het zit zo: wij van Geenstijl zijn heel open en transparant over wie en wat wij zijn. Namelijk: Tendentieus, Ongefundeerd en Nodeloos Kwetsend. Dus, als wij bij een medium dat zichzelf 'Cultureel Persbureau' noemt lezen dat Kees Vlaardingerbroek, de vader van Eva Vlaardingerbroek, bij de NTR wegmoest als prestigieus cultuurpausje wegens discriminatie en seksisme dan grijpen wij zulks aan om daar hysterische stemming mee te maken, tendentieus over te schrijven en genoemde personen nodeloos te kwetsen. Niet onze schuld, wij linken alleen maar naar anderen. Sowieso, niemand neemt ons serieus, wijzelf ook niet, maar het 'Cultureel Persbureau' nemen namen wij wél serieus. Al was het maar omdat baas van het Cultureel Persbureau Wijbrand Schaap, degene die zegt dat de vader van Eva Vlaardingerbroek een racistische seksist is, doorgaans nogal vol is van zichzelf en graag met de moralistische wappervingertjes naar anderen wijst. Dan gaan wij er vanuit dat hij graag het goede voorbeeld geeft en niet zomaar wat online kwakt. Die gaat natuurlijk niet over één nacht ijs voordat hij ernstige beschuldigingen uit. Of in elk geval netjes zijn fouten rectificeert. Toch? Nee, toch niet.

Want na een tweetje van Kees Vlaardingerbroek, waarin hij klaagt over 'te weinig wederhoor' (die inderdaad ontbrak) is dat hele artikel weer verdwenen. Van kaft tot kaft weggecensureerd. Alsof er helemaal nooit ernstige eenzijdige beschuldigingen zonder wederhoor zijn gepubliceerd door het Cultureel Persbureau. Wat niet zo is, want het internet vergeet nooit iets, dus dit artikel bestaat gewoon nog.

Hierrrrrr, het originele artikel zoals dit door Cultureel Persbureau werd gepubliceerd: Ook wangedrag bij NTR Zaterdagmatinee, artistiek leider Kees Vlaardingerbroek per direct vertrokken.

Nu vragen wij ons af: waarom is dat artikel ofline gehaald? Waarom geen rectificatie of een update? Waarom is de verslaggeving nooit meer opgevolgd? Waarom niet alsnog wederhoor toegevoegd? Wat heeft Wijbrand Schaap te verbergen? Waarom denkt hij dat dingen die nou eenmaal oline staan ook weer offline kunnen terwijl dat helemaal niet kan want internet vergeet niks? Klopt het verhaal niet? Is Kees Vlaardingerbroek geen racistische seksist? Heeft Wijbrand Schaap dat soms verzonnen? Of klopt het wel, maar durft hij het nu niet meer op te schrijven? Waarom dan niet? Zijn de bronnen van Cultureel Persbureau soms onbetrouwbaar? Kan Wijbrand Schaap geen feiten checken misschien? Schaamt hij zich voor fouten? Fouten zijn toch menselijk? Wat is er mis met rectificeren eigenlijk? Waarom moet de vader van Eva Vlaardingerboek dan wél weg ? Of gaat hij gewoon met pensioen? Is hij wel 'streng gerformeerd'? Of is dat ook verzonnen? Is hij wel de vader van Eva? Is Kees Vlaardingerbroek zelf misschien een verzinsel van Wijbrand Schaap? Maakt een vallende boom in een bos eigenlijk geluid als er niemand is om dat geluid te horen? Vaccin??? Krijgt het Cultureel Persbureau subsidie eigenlijk?



Vragen, vragen, vragen. Wij stellen alleen maar vragen.

En wij vragen: wat is er allemaal gaande rond de vader van Eva Vlaardingerbroek, de NTR, het Cultureel Persbureau en Wijbrand Schaap? Hmmm?

Wij wachten op antwoord. Tot die tijd vinden wij het Cultureel Persbureau best wel onbetrouwbaar. En dan drukken wij ons nog heel mild uit.

(Dit artikel gaat nooit meer offline, erewoord. Wij zijn het Cultureel Persbureau niet hè?)