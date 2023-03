Keesie is namelijk diep gereformeerd (lol, religie), dus vandaag leest 'ie dit allemaal toch niet, en eveneens diep wappie rechts.

Goh, de staatsomroep was er toch voor iedereen en er bestaat zoiets van vrijheid van meningsuiting.. Waarschijnlijk is de man ontslagen, omdat hij de vader is van....

En waarom wordt nog steeds gedacht dat diep atheïstisch geweldig is, (want: lol religie) en beter is dan theïstisch: Communisme is 100% atheïstisch, communisme is de overtreffende trap van atheïsme. Communisme is niet goed voor mensen die dergelijk atheïsme hebben meegemaakt. Alleen wat verwacht je van een gedachtengang dat alleen maar nihilisme kan produceren.

Persoonlijk ga ik er van uit dat @Bert Brussen deze opmerking nooit meer maakt (erg dom, erg onwetend en totaal niet intelligent) tenzij hij van plan is aan te tonen dat nihilisme beter is en dat het leven als nihilist beter is dan het voorbeeld dat het Leven van Jezus geeft en waar het gereformeerd zijn op gebaseerd is.