Natura 2000 helpt de natuur wel een handje hoor. De reintroductie van de wasbeer is nakend. Een collega zag tijdens haar ochtendwandeling met de hond hoe een man in een vrachtwagentje er een stuk of 8 wasberen uitpompte zo het bos in. Zelfde is hier gedaan met het everzwijn. Dat staken ze ook niet onder stoelen of banken, die werden hier uitgezet, rond 2000. Daarvoor zag je hier geen everzwijn, zelfs in de jaren 40 niet. Een inmiddels overleden kameraad vertelde hoe hij in de jaren 30 met de hele school was gaan kijken naar een doodgeschoten everzwijn op het landgoed van de Baron. Waarschijnlijk was dat ook nog eens eigen kweek.