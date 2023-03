Avatar eas 10+ jaar werk en toch geen Beste Film oscar. Avatar had wel een simpel verhaal. En Top Gun was het anders geworden. Maar de hele Oscaruitreiking is woke geworden. Vandaar de keus voor die All at Once.

Wel heeft die kleine Indy uit Indiana Jones nu als volwassen man een Oscar.

Die HBO serie The Last of Us, daar zit ook lekker woke in verpakt. De wereld vergaat helemaal, iedereen gaat doof, maar wel effe een hele aflevering lang hoe twee oude mannen de liefde met elkaar bedrijven en voor elkaar zorgen. Daar zit niet veel wereld vergaan aan.