Nu zagen we twee maanden geleden al de onder-staande ovaties na screenings op festivals langskomen, maar die trailer verscheen maar niet. En dat was jammer, omdat Brendan Fraser een totale volkskampioen is. Maar, daar is-ie dan eindelijk en toegegeven, de trailer zelf valt een beetje tegen want het zegt nagenoeg niets maar dat is vast allemaal enorm express omdat het een teaser trailer is. Wel meteen al sterke The Wrestler vibes, een ander meesterwerk van Aronovsky. Zelfde daughter redemption arc, maar dan met een obese homoseksuele man in plaats van een oorverdovend heteroseksuele worstelaar. Fraser wordt voor deze rol zelfs al genoemd als koploper voor een Oscar. Wat een fenomenale comeback.

Brendan Fraser and Darren Aronofsky aan het woord

Staande ovaties na screenings op festivals