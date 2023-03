Nederland voert maagverkleiningen uit bij personen vanaf 13 jaar en daar vinden we wel wat van. Natúúrlijk wordt het opgelepeld in de krant van de ""wetenschapsjournalist"" die het staatsgevaarlijke stuk 'dik zijn is heerlijk en ik kan het iedereen aanraden' eruit kwarkte, een stuk dat later indirect omver werd geblazen door 1.600 zorgprofessionals. ENFIN, maagverkleiningen voor kinderen vanaf 13 jaar dus. Nu hebben wij op GSHQ een trap en daar moet iedereen zo'n tachtig keer per dag op en af (beneden schijten en koffie, boven zogenaamd werken. Catch-22: beneden liggen ook de zakjes chips), derhalve hebben we heerlijk gevormde lichamen voor dikke mannen van 100 kilo. Bovendien doen we allemaal in meer of mindere mate aan sport. Nu heeft de Volkskrant natuurlijk iemand gevonden die na die maagoperatie vrolijk uit bed stapt, maarrrr: "De jongeren zullen de rest van hun leven vitaminepreparaten moeten slikken, blijven voor altijd onder controle van een medisch specialist en zullen hun leefstijl voorgoed moeten aanpassen: na een maagverkleining kunnen zij alleen nog kleine porties eten, een glas drinken bij een maaltijd is er niet bij - tussen eten en drinken moeten zij een half uur wachten." En dan ben je dus dertien jaar. Een levende zombie. Als dertienjarige heb je net haar op je zak, liggen de flippoboeken nog op je bureau, krijg je € 2,50 zakgeld van je ouders en lig je de hele dag voor de tv te stinken met een gamecontroller in je hand. Als je het als ouder zo ver laat komen dat je je eigen kind omhelst met duizend kwabjes en zijn of haar dikke vette zegeningen telt is er iets mis met JOU. En als je een kind ná een operatie alleen nog maar kleine porties kunt aanbieden, dan kan dat daarvoor ook wel. Goed opvoeden, goed voorbeeld, gezonde keuzes, meer bewegen, sporten bij de buurtclub... is dat allemaal nou zo moeilijk?