: Boks, jwtn! Wat je daar hebt geleerd vergeet je je leven niet. Afgelopen zaterdag nog ben ik maar even weggelopen van een pannenkoek die uit het niets over de zeik ging over iets heel kleins, terwijl ik lekker met mijn kind en zijn voetbalelftal op weg was naar de kleedkamer, maar wetende dat ik 'm kon hebben is genoeg. Jiu Jitsu is net als zwemmen, dat verleer je niet zo snel. Daarom altijd weglopen, maar als hij was gekomen......