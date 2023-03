Het is heel simpel. Actie = reactie. Je moet vooruit kijken. Als je (veel) immigranten binnen laat weet je dat je meer huizen moet bouwen. Dan weet je dat je meer huisartsen moet aannemen (en dus jaren daarvoor al dat moet besluiten ivm de numerus fixus), meer GGZ achtige hulp (want die mensen komen uit andere omgevingen en zijn vaak "verward), er moet meer transport komen -ook goedkoper transport- etc.

Dus zeg ja A, moet je ook B doen. Wel zo flink zijn. En dat mist er is geen toekomstvisie. Daarom loopt dit allemaal heel erg vast.

De sociale zekerheid stort in, het woon en werk plezier crasht, de zorg crasht.

En dat is echt erg. Hoeft niet, maar je moet visie hebben.

Echt jammer dat dat er niet is en niemand verder kijkt.

Alle beleid is het tegenovergestelde van wat je moet doen als je massa immigratie hebt. Ik ben er geen voorstander van, maar als je het doet, doe het dan goed. Zorg voor grotere en meer recratie, bredere wegen, beter OV, krimp Schiphol niet, ga extra huisartsen en GGZ opleiden, zorg voor meer cameras ivm veiligheid, etc etc.

Niet mijn keuze ik ben niet voor massa immigratie maar als je het dan toch doet, doe het dan zodat het het beste gaat.