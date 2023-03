In een land dat crisis op crisis stapelt, drugs een grote rol speelt, te maken heeft met allerlei maatschappelijke rotzooi, religie en te weinig personeel op dat vakgebied, moet je niet raar staan te kijken dat de wachtkamers volzitten met hulpbehoevenden.

De overheid is geen geluksmachine, maar het beleid dat de overheid uitstippelt heeft gevolgen.

Één van die gevolgen is dat er veel mensen zonder kluts rondlopen.

Armoede is een ander gevolg.

Totale onvrede is óók een gevolg.

De één is in de war door drugs, de ander heeft klimaatstress tgv klimaathysterie.

Weer anderen hebben last van botsingen tussen religie en de Westerse manier van leven en denken.

En ondertussen verwacht iedereen dat de overheid die problemen maar even wegneemt.

Het aantal neemt toe, net als bij de asielaanvragen.

Het personeel kan het gewoonweg niet meer bijbenen.

Dan ligt de bal uiteindelijk weer bij de overheid.

Aanmodderen of drastische maatregelen?

Zeg het zelf maar.