:

De wet is een gedrocht, dat ben ik met je eens. Maar als iemand gek is maar geen gevaar voor zichzelf of anderen is, vind ik het een groot goed dat iemand hulp mag weigeren. Als iemand dat wel en dat door de psychiatrische stoornis komt is voorziet de wet in voldoende routes om toch tot hulp te komen als je maar wil als hulpverlener. Veel werk, niet leuk snap ik, maar het kan wel. Als iemand een gevaar voor zichzelf of anderen is en het komt niet door een stoornis, moet justitie optreden. In deze casus veroorzaakt de persoon in kwestie zo veel overlast dat hij ook een gevaar voor de gezondheid van anderen lijkt te vormen. In dat geval verzaakt iemand, en allicht is het niet de GGZ maar de politie.