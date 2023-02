Er zullen vast mensen zijn die heel blij worden van Gorillaz, maar er zijn ook mensen die heel blij worden van ananas op een pizza, en bij Howard Stern en Jerry Springer had je zo'n gast die dol was op kots. Gorillaz, het Telekids-project van Damon Albarn van Blur, is ook een soort kots. Altijd zo gezapig. Wachtkamermuzak voor de soakliniek. En nu is er dus een nieuwe plaat, genaamd Cracker Island. Leuk hoor, Stevie Nicks, maar niet als je het cadeautje inpakt met synthesizers en iedereen vergeet het papier eraf te halen. Ook de nummers met Tame Impala en de zwaar overschatte Bad Bunny zijn hartstikke vervelend. Wel aardig: de titeltrack met Thundercat (hiero) en Silent Running met Adeleye Omotayo. Leefde Oasis nog maar he! Meer nieuwe muziek na de klik: Godsmack, Froukje, een toefje punk en een heleboel COUNTRY.

Godsmack (hardrock)

Fat Heaven (punkrock)

Steel Panther (glamrock crack)

U.S. Girls (wazig)

Dope (industrial metal, gezellige clip ook)

Algiers (postpunk)

Froukje (hipsterpop)

Shame (postpunk)

The Lathums (indie)

Philip Selway (drummer van Radiohead, vage meuk)

Don Toliver (hiphop)

Lucero (countryrock)

Ben Gallagher (cowboycountry)

The Shootouts (hillbilly country)

Muscadine Bloodline (gitarencountry)

Dierks Bentley (drunk on a plane-country)

Iris DeMent (singer-songwriter country)