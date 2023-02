@ osdorpertje 10:02

Ik citeer: ’Ik kan de mensen in de regio gerust stellen. In de randstad vinden we dat de politiek voornamelijk met zichzelf bezig is en helemaal geen oog heeft voor de belangen van de randstad.’

Eens, ik vind het in diverse wijken ‘een zootje’ in Amsterdam.

@R.F.Pickering 10:18

Ik citeer: ’We worden hier alleen overstroomd door studenten en ander grut wat op de opleidingsinstituten geïndoctrineerd wordt en vervolgens massaal D66 stemt.’

Eens, ook in Amsterdam worden we overstroomd door studenten en ander grut. Heel wat bestuurders van stad en land, wonen en werken weliswaar in de randstad maar zijn geboren en getogen in de regio!

@Zenzeo 10:22

Ik citeer: ‘Het wantrouwen in de Randstad is namelijk ook erg groot alleen is het in de regio nóg groter. Zo wordt een valse tegenstelling gecreëerd’

Die gecreëerde valse tegenstelling vind ik heel jammer.