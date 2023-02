YES! Dit was het wachten waard. Want wij weten: geen ramp zo gruwelijk of de kwaadaardige ziekte die 'BN'ers' heet zaait er wel over uit. En ditmaal geen laffe thema-uitzending op NPO 3, maar een poliep van een gerichte totaalaanval met tenminste 170 (HONDERDZEVENTIG!) BN'ers die het aardbevingsleed van Turken en Syriërs voor Giro 555 ter ere van het eigen narcistische ego volledig naar zich toe zullen trekken. Wij citeren het ANP: "Ze nemen in Beeld & Geluid telefoontjes aan in het belpanel of helpen mee op sociale media. Op de radio, televisie en in andere media wordt de hele dag verslag gedaan van de actie voor de getroffenen van de aardbevingen. Radiozenders NPO FunX en NPO 3FM bijten het spits om 05.55 uur af met een gezamenlijke ochtendshow, waarin de laatste tussenstand wordt gemeld. 's Avonds is er een live-uitzending op NPO 1, een samenwerking van NPO, RTL en Talpa, waarna de voorlopige eindstand duidelijk wordt." EEN BELPANEL! ('ChatGPT, wat is een 'telefoon?') Hartverwarmend! Verbindend! Dapper! Ontroerend! Komen Rachel en André junior samen aan de telefoon? Gaan DJ's 'You never walk alone' draaien? Wat doen Diederik Gommers en Hugo de Jonge? En klappen? Gaan we weer ergens voor klappen? Voor die aardbeving of voor de slachtoffers? Of gewoon weer voor onszelf? Hoe dan ook, respect voor de slachtoffers van de aardbeving. Die hoeven dit tenminste niet meer mee te maken.