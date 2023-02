Even terug naar een van de grootste mysteries van 2022: de Zutphense wildpoeper. Misschien is het wel Matthijs van Nieuwkerk, die woont daar ook in de buurt, maar misschien was het ook wel iemand anders. Na een periode van rust hebben de bewoners weer een dikke vette vieze DROL ontdekt. Niet van een hond, maar van een méns. Er lagen velletjes wc-papier naast. We worden helemaal verdrietig van die mensen die zomaar de vrijheid nemen in de bosjes te schijten. U kunt toch ook gewoon naar de wc gaan? Deur op slot. En dan even poepen. Kont afvegen. Handen wassen. En weer naar buiten, snoep kopen bij de Jamin. Wáárom moet het in Zutphen, en waarom in de Prinses Beatrixstraat? Wat hebben die mensen gedaan om menselijke ontlasting te vinden in het grasveld? Met velletjes papier ernaast? Waarom? Nu al zin in 19 november. World Plee Day. Kijken of die buitenschijter dan nog zo'n grote bek heeft.