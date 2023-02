U kunt dat verdwaalde ballonnetje van GroenLinks/PvdA over gratis openbaar vervoer voor Arme Mensen meteen weer vergeten. Het is immers verkiezingstijd, en dan gaan ze in Den Haag VAN ALLES ROEPTOETEREN voor een rood rondje in het stemhokje. Beter geven we die arme Habtamu de Hoop van de Pvda wat solide reisadviezen. Want wil Habtamu om 09:00 uur op zijn werk in Den Haag zijn, dan moet-ie de wekker op 03:45 uur zetten. Kijk maar wat een wereldreis!

Ga toch fietsen Habtamu. Goed voor het milieu, en je komt nog eens buiten ook! Maar ook dat is geen optie, want het fietspad over de Afsluitdijk is DICHT, en gaat pas in 2026 weer open. Okee, er is wel een fietsbus, maar die rijdt in de winter amper. Iemand nog handige reistips voor Habtamu? En dan niet roepen: Yo De Hoop, ga lekker in Den Haag wonen. Het is belangrijk dat de Stem van Wommels De Provincie gehoord wordt in de Randstad.