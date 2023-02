Het blijven wel fenomenale toestellen (Denemarken, januari 2020)

Duitsland houdt eigenhandig tegen dat Nederland als laatste jongetje van de klas (al!) ONZE (geleaste) Leopard 2's naar Oekraïne stuurt. Ollongren: "Dat is een militaire afweging geweest. Als Berlijn ervoor had gekozen om deze tanks toch te sturen “waren wij er niet voor gaan liggen." Wat het, als eerste jongetje van de klas, leveren van F-16's betreft ziet dezelfde Ollongren trouwens ook obstakels. "We moeten de beschikbaarheid van F-16's met de Amerikanen en andere bondgenoten bespreken. En we moeten serieus kijken naar de gevolgen, het kan niet zomaar van de ene op de andere dag. Daar moeten we eerlijk in zijn."

Misschien moet Nederland vooral eens ophouden met doen alsof het een richtinggevend of zelfs maar soeverein land is. We volgen gewoon braaf de Amerikaans-Duits-Britse pas en dat is prima als Europese provincie met 17 miljoen inwoners. Enfin, nu al zin in de Azov-Wolfsangel op ONZE STAARTVINNEN.

In aangrenzend nieuws claimde commandant van de Oekraïense strijdkrachten generaal Valerii Zaluzhnyi vanochtend dat er twee Russische Kalibr-kruisraketten via Moldavië en daarna via Roemeens NAVO-luchtruim naar Oekraïne vlogen. Het sterk anti-Russische Moldavië lijkt dat echter te weerspreken door te schrijven dat de raketten vlogen over twee plekken die een vlucht door Roemeens luchtruim uit lijken te sluiten.

"F-16 Fighting Falcon - Living Legend". De Sjoerd Sjoerdsma onder de vliegtuigen