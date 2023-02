Het is alweer tweeënhalve week geleden dat Rachel Hazes in een rechtszaal stond, dus daar gaan we weer. De vrouw die we even geen gecremeerde kroket mochten noemen, maar nu weer gecremeerde kroket mogen noemen staat vandaag tegenover haar eigen dochter bij de rechter met als inzet: de erfenis. Ja, na bijna 20 jaar gaat het nog steeds over wat die ouwe achterliet. Het is heel simpel: André Kroegtijger sr. liet in zijn testament opnemen dat Rachel geen cent krijgt als op het moment van zijn overlijden al een procedure tot scheiding is gestart. Dat was blijkbaar zo, waardoor dochter Hazes vindt dat mama frituur met haar gecremeerde poten van papa's zooi moet afblijven. Rachel is op haar beurt sinds haar vijftiende volgeblaft door een ruim twee keer zo oude alcoholist, terwijl heel Nederland een oogje dichtkneep omdat deze groomer van die lekkere liedjes maakte die we allemaal konden meebrullen na ons zesde pilsje in de kroeg en dus vindt ze dat ze haar plek als erfgenaam wel verdient. Team frituur laat zich vertegenwoordigen door Royce de Vries, dus dan weet u dat het een mediashow wordt. Zo, bent u weer bij en weet u tenminste welke belangwekkende zaken zorgen voor een te hoge werkdruk in de Rechtspraak. Live verslag bij Belleman hierrr. Zin in zes bier nu.