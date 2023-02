In de meest recente ronde van IPCC-rapportage (ronde 6 inmiddels), is stilletjes afscheid genomen van nut en zin van CO2 reductie. Dat lees je niet in de samenvattingen en je hoort er verder niemand over maar graaf maar eens door het hele rapport: Er is geen toe- of afname te verwachten van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Zeg ik niet; zegt het IPCC. Verder is te verwachten dat de temperatuur tot 2120 met 1 graad Celsius zal stijgen. Dus geen 4 of 5. Wat wel een significante invloed op de atmosfeer zal kunnen hebben zijn grote vulkaanuitbarstingen (die tot afkoeling zullen leiden) en zonneactiviteit. In de eerste vier IPCC is namelijk in alle gehanteerde modellen de invloed van de zon op ons klimaat (!) achterwege gelaten. Kortom, Mosterd je had die mensen ook een rolletje wc papier mogen sturen als antwoord.