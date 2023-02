Slecht nieuws voor André van Duin, die eigenlijk André Kyvon heet. "Publiekslieveling André van Duin (75) heeft advocatenechtpaar Geert-Jan en Carry Knoops in de arm genomen om namens hem aangifte doen wegens chantage. Volgens de advocaten wordt de presentator door een persoon vals beschuldigd en gechanteerd tot het betalen van een geldbedrag."

Maar waarmee wordt hij dan gechanteerd?

A) Lust helemaal geen taart

B) Pizza was er al lang, wachten nergens voor nodig

C) Bloemkolen bleken in werkelijkheid van gemiddelde grootte

D) Paard is nooit in gang buurvrouw Jansen geweest

E) Groeten waren niet van Ruud maar eigenlijk van iemand anders

F) Anders, namelijk...