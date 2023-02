"Een waarschuwing dat het tijd is voor.."



Een waarschuwing tegen bedrijven. Die uw data verkopen. Ok, die begrijpen we.

Maar waarom geen waarschuwing tegen overheden?

Tegen bijvoorbeeld Sigrid Kaag's 100 euro regel. Of tegen andere overheden, bijvoorbeeld de VS. Hier een paar links over dat laatste: thegrayzone.com/2022/12/06/files-anom... en www.vice.com/en/article/z3vjxj/anomal... maar deze is de leukste www.techdirt.com/company/anomaly-6/ en zoals ze zelf in het artikel al zeggen:

" Laws and court precedent limit what the government can do. Anomaly Six asks why be limited by laws and precedent? Just get what you want from third parties, act on the intel, and rest assured that the gray area that stands between citizens and the government will almost always result in favorable rulings for government investigators."