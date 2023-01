Gallup bracht onlangs zijn jaarlijkse Global Emotions Report uit en vroeg duizenden mensen in meer dan honderd landen hoe ze zich gisteren voelden. Ervoeren ze gedurende een aanzienlijk deel van de dag emoties van bijvoorbeeld woede, stress of verdriet, of juist van vreugde, vrolijkheid of uitgerustheid? Vooral in het Midden-Oosten waren mensen vaak boos. Zo voelde 49 procent van de mensen in Libanon zich de dag voor het onderzoek boos.

Nagenoeg alleen maar islamlanden bovenaan de lijst.

"Religie van de vrede"